محمود مسلم: زيادة الصادرات والانفتاح السياسي أبرز التحديات أمام الرئيس القادم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ المشكلة الاقتصادية من أخطر التحديات التي تواجه الرئيس القادم، أما المشكلة الثانية، فهي الزيادة السكانية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في تغطية خاصة على قناة «المحور»، أنّ التحدي الثالث هو الانفتاح السياسي وتقوية الأحزاب ودعمها والتنوع السياسي واستمرار الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنّ هناك تحدٍ آخر وهو زيادة الصادرات بعدما قللت مصر الواردات في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع كثيرة.

إلى ذلك، تطرق رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى الحديث عن القضية الفلسطينية، موضحًا أنَّ الفلسطينيين يرفضون التهجير ودولة الاحتلال تضغط لفرض أمر واقع وهو ما لا يقبله الفلسطينيون والمجتمع الدولي.

وأكّد أنَّ موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وموقف الشعب المصري نجح في تغيير موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية، مشددًا على أنَّ تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء القضية الفلسطينية التي راح من أجلها آلاف الشهداء الفلسطينيين والمصريين، وتوقع ألا نصل إلى هذه المرحلة.