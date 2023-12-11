محمود مسلم: أصبح لدى المواطنين وعي بضرورة المشاركة في الانتخابات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المشهد الانتخابي رائع، والأروع أن جيلا جديدا دخل العملية الانتخابية، ويضيف لها.

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ خلال لقائه على قناة « CBC»مع الإعلامية إيمان عز الدين، قائلًا «زمان كنا بنشوف كبار السن فقط من يذهبون إلى الانتخابات، دلوقتي أصبحنا نرى الكبار والسيدات والشباب، وهذا هو التحول الذي حدث خلال الفترة الماضية، الناس حست إن البلد بلدهم».

وتابع، أنه عندما تقاعس المواطنون أيام الإخوان وعزفوا عن الانتخابات سرق الجماعة البلد وخطفوها، و«بالتالي دلوقتي هما عندهم وعي وإدراك أن أي تخلي أو أي تخاذل عن التوجه للانتخابات ممكن ميبقاش شيء جيد للبلد، ودي فرصة للأجيال الجديدة».

وأكمل حديثه قائلًا: «كشوف القيد الانتخابي منذ انتخابات 2018 وحتى اليوم زادت نحو 4 ملايين، وهي فرصة أنهم يتوجهوا وينتخبوا ويتفاعلوا مع الأجيال القديمة ويسألوا ويستفسروا، التاريخ متصل ولازم الناس تعرف التاريخ والحاضر».

وقال: «قضية غزة أثرت بشكل كبير على الانتخابات الرئاسية المصرية، فالموقف الرسمي المصري مع الموقف الشعبي في القضية الفلسطينية يكاد يكون متطابقا، ومصر كانت واضحة من اليوم الأول، ورفضت تدخل الأجانب إلا بدخول المساعدات، ورفضت مقابلة الرئيس الأمريكي بعدما حدث في مستشفى المعمداني، وقدرت توصل ما يحدث في فلسطين إلى العالم، ووجهة نظر العالم تغيرت نوعًا ما عن الأسبوع الأول».

وأوضح أن الموقف المصري ضد الهجير كان واضحًا وصريحًا وحادًا، وهو ما جعل الناس أكثر وعيًا وإدراكًا أننا لسنا في ظروف عادية، قائلًا: «حدودنا ملتهبة من كل الأطراف، ومينفعش نقول إن مصر منفصلة عما يحدث حولها، ولأول مرة في التاريخ تلتهب الحدود المصرية الأربعة بهذه الدرجة».