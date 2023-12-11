«حياة كريمة»: حبيبة الأطفال «ماما سماح» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت كاتبة الأطفال والإعلامية سماح أبو بكر عزت، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، اليوم.

وقالت «حياة كريمة»، إن ماما سماح حبيبة الأطفال، أدلت بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، إيمانا منها بضرورة المشاركة في حدث بهذه الأهمية.

وأضافت «حياة كريمة» في منشور لها، أن الانتخابات الرئاسية «مش بس بتقرر مصير الأجيال الحالية، لأنها كمان بتقرر مصير الأجيال الجاية، وده اللى بتحاول مؤسسة حياة كريمة توصله لأطفالنا، بجهود ماما سماح وفريق عملها.. لسه قدامك فرصة النهاردة وبكرة، تنزل تشارك بصوتك في الاستحقاق الرئاسي».