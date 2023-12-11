«التعليم» تكشف تفاصيل التأمين الحكومي للطلاب.. تعويضات للأمراض والعجز

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلي والجزئي وإعانة أصحاب الهمم.

التأمين الحكومي للطلاب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب، وهي كما يلي.

- في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة أو أثناء الذهاب والعودة يتم صرف 20 ألف جنيه تعويض.

- في حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف 10 آلاف جنيه.

- في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين.

- في حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز.

- العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.

- في حالة الأمراض المزمنة يتم صرف مبلغ إعانة علاج 2000 جنيه.

- أصحاب الهمم يتم صرف اعانه لهم مبلغ 1500 جنيه مرة واحدة فقط.

- في جميع الأحوال يتم الصرف طبقا للمستندات المرفقة على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة.