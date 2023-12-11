«التنسيقية»: أهالي سيناء على كل شبر يوصلون «ألف رسالة ورسالة» بحشدهم في الانتخابات الرئاسية

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمجريات العملية الانتخابية، تواجد أهالي سيناء أمام اللجان من شمال سيناء إلى جنوبها مرورا بالوسط، وتجمع المواطنون فى العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد في الشمال، وكذلك تواجد المواطنون في مسيرات كبيرة في رمانة والحسنة في الوسط، كما اصطفت قبائل سيناء في الجنوب في شرم الشيخ والطور وكاترين.

وتظهر الرسالة الصادرة من أرض الفيروز، أن أهالي سيناء يقدمون رسالة جديدة للعالم في دعم الرؤية الوطنية المصرية، بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات، وذلك في أيام التصويت الممتدة من الأحد للثلاثاء، في انتخابات يترشح فيها 4 متنافسين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران، والمرشح الرئاسى حازم عمر، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة.

ومشاركة أهالى سيناء في الانتخابات يأتى في اطار استقرار الاوضاع الامنية، بعد تضحيات كبيرة بالدم والمال، قدمت فيها الدولة المصرية الاف الشهداء والمصابين، كما تكلفت الحرب على الارهاب مبالغ طائلة، وذلك حتي تصل سيناء لتلك المرحلة الامنة في التصويت.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.