«أحمد» أصغر متطوع باللجان الانتخابية في المنيل: هنثبت للعالم قدرة المصريين

شارك عدد كبير من الشباب المتطوعين في الانتخابات الرئاسية 2024، لتقديم كل الخدمات للناخبين داخل لجان الاقتراع في مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، وكان من بينهم الطفل أحمد سيد صاحب الـ14 عاما.

وسط إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كان الطفل أحمد سيد، أصغر المتطوعين في لجان مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل، يحرص على المشاركة في العملية الانتخابية سواء من ناحية التنظيم أو تقديم المساعدات: «دي أول مرة أشارك في التطوع ومش مصدق نفسي من السعادة وأنا بساعد الناس هنا في اللجان»، وفقا لما ذكره في حديثه لـ«الوطن»، رغم أن صاحب الـ14 عاما لم يكن لديه صوت انتخابي إلا أنه أراد أن يكون في الصفوف الأولى مع والده للتطوع في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ يشعر أن أصبح له دور مهم في الوطن رغم صغر سنه: «لما أبويا قالي إني هشارك معاه في التطوع في الانتخابات كنت متحمس جدا ودلوقتي بساعد الناس بكل اللي أقدر عليه».

رسالة للشباب والأطفال

وجَّه أحمد رسالة مهمة لغيره من الشباب والأطفال للمشاركة في التطوع في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الناخبين وتسهيل كل الإجراء أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع: «بقول لكل الشباب انزلوا شاركوا عشان خاطر بلدنا مصر وعشان نثبت للعالم كله قدرة المصريين».