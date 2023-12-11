مليون و241 ألف جنيه إيرادات الأفلام في دور العرض خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي، إذ بلغت أمس مليون و241 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولليوم الخامس على التوالي يتصدر فيلم «شماريخ» قائمة إيرادات الأفلام المصرية محققا مليون و26 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «بلوموندو» بـ58 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «سنة أولى خطف» الذي جاء في المركز الثالث سوى 39.5 ألف جنيه، وفي المركز الرابع جاء فيلم «العميل صفر» بـ 38 ألف جنيه.

«أولاد حريم كريم» يتذيل قائمة الإيرادات

وحقق فيلم «وش في وش» إيرادات بلغت 34 ألف جنيه، بينما جاء في المركز السادس فيلم «فوي فوي فوي» محققا 33.2 ألف جنيه، وبفارق كبير عن فيلم المركز السادس، حقق فيلم المركز السابع «الخميس اللي جاي» إيرادات بلغت 5 آلاف جنيه، أما فيلم «البعبع» فحقق ألفي جنيه، وحقق «حسن المصري» إيرادات بلغت 1733 جنيها، وفي المركز الأخير جاء «أولاد حريم كريم» في المركز الأخير بـ 750 جنيها.