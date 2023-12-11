فتاة من ذوي الهمم أمام المقر الانتخابي: مشاركتنا تثبت أننا على قدر الثقة

لم يمنعها كونها فتاة من ذوي الهمم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتواجد أمام مقرها الانتخابي في مدينة الرحاب من أجل الإدلاء بصوتها وممارسة حقها الدستوري والمشاركة في اختيار رئيس ومستقبل وطنها الذي تعيش وتؤثر فيه.

مشاركة ذوي الهمم بالانتخابات الرئاسية تؤكد أنهم جزء أساسي من المجتمع

تواجدت رحمة خالد، برفقة والدتها أمام المقر الانتخابي بمدينة الرحاب حاملة علم مصر بيدها وعلى وجهها ملامح السعادة لكونها سوف تشارك في اختيار مستقبل الدولة المصرية، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إتاحة الفرصة أمامي للإدلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية، جعلني أشعر وأتأكد أن ذوي الهمم جزء أساسي من نسيج المجتمع المصري».

تدرك صاحبة الـ27 عاما، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو أحد الحقوق الدستورية التي تكفلها لها الدولة المصرية، بالتالي لم تتردد في النزول وممارسة هذا الحق، حيث قالت: «المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق علينا جميعا ممارسته من أجل الحفاظ على استقرار وطننا واستكمال ما يشهده من نهضة وتنمية».

تمكين ذوي الهمم

ولفتت إلى أن السنوات الماضية شهدت تمكينا وإبرازا لدور ذوي الإعاقة بكل إعاقاتهم المختلفة، وكون الانتخابات الرئاسية 2024 ميسرة لهم بهذه الدرجة، هو خير دليل على ما وصل إليه حالهم، مضيفة: «على ذوي الهمم المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتهم، حتى يُثبتوا أنهم على قدر الثقة التي حصلوا عليها».

مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الأمور المهمة، ووجودهم أمام اللجان يؤكد للعالم أن الدولة المصرية تتمتع بنسيج مجتمعي قوي يضم مختلف الفئات، كما أنه يؤكد أن هذه الفئة جديرة بالثقة، وذلك وفقا لما قالته رحمة.