قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غداً آخر يوم إجازة للمدارس الحكومية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت أمس 10 ديسمبر، واستمرت لمدة 3 أيام في 8563 مدرسة المخصصة كلجان انتخابية.

أخر يوم إجازة للمدارس الحكومية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مد إجازة الانتخابات الرئاسية في المدارس المخصصة مقارات للجان الانتخابية لنهاية الأسبوع الجاري.

وتابع المصدر أنه لم يصدر أي قرارات من وزارة التربية والتعليم، بمد الإجازات بالمدارس لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الإجازة يوم الأربعاء في هذه المدارس.

ومن جانبه أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وغير المخصصة كلجان انتخابية، مشددة على انتظام وحضور المعلمين والعاملين في المدارس، مشيرة إلى أنَّه تمّ تكثيف تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال الأيام الماضية للطلاب بالمدارس المخصصة كلجان.