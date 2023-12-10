«أحمد» يصطحب حفيده أثناء الإدلاء بصوته: «إحنا جيل بيعلم جيل»

بعلم مصر والعكاز حرص أحمد الخضري البالغ من العمر 93 عاما، على اصطحاب حفيده أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، حيث قطع مسافة نحو 3 كيلومترات من قريته إلى لجنته الانتخابية الواقعة بمدرسة الجدية للتعليم الأساسي في محافظة كفر الشيخ، حرصا منه على أداء واجبه الوطني، بينما ارتدى حفيده وشاحا على شكل علم مصر مدونا عليه اسم المدرسة.

انتخابات الرئاسة 2024

«أنا بشارك في الانتخابات من لما كان عمري 25 سنة، لو أنا تعبان بنزل علشان اختار واعبر عن صوتي بحرية، مبفوتش ولا أي استحقاق سواء رئاسي أو برلماني، علشان مرجعش أقول أنا مختارتش، وعلمت ولادي كلهم المشاركة»، قالها أحمد الخضري لـ«الوطن»، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

عاصر الجد «الخضري»، الكثير من الحروب، وكان شاهدا على الخراب والتنمية أيضا، لذلك فهو من الأجيال التي تعلمت الوطنية والانتماء لتراب الوطن، وفقا له: «إحنا شوفنا الحروب والدمار اللي شهدته البلد زمان، وشوفنا التنمية والخير اللي بتعيش فيه مصر دلوقتي، إحنا من الأجيال اللي عاصرت كل حاجة وحشة وحلوة، فاحتارنا الحلو لولادنا علشان كدة علمناهم ميفرطوش في حقوقهم الدستورية».

لم تنتهِ رحلة الجد «الخضري»، عند تعليم أبنائه وحثهم دائما على المشاركة في أي استحقاق انتخابي، لكنه حرص على تعليم أحفاده المشاركة في المستقبل: «قولتلهم لو أنا مت لازم أنتوا تشاركوا وترسموا مستقبلكم، اختياركم هيرسم خريطة مستقبلكم، وقدامكم كل حاجة واضحة، افتكروا نصايحي إننا جيل بيعلم جيل، جيل بيسلم الراية لآخر، وإحنا سلمنا ليكم الراية بيضا وحلوة كملوا إنتوا».

الجد «الخضري» وجه رسالة لشباب مصر، قائلا: «لازم تنزلوا وتشاركوا واختاروا في سرية، أنا أخدت حفيدي معايا علشان أعلمه أول ما يطلع بطاقة شخصية ينزل ويشارك في أي انتخابات، يختار بنفسه اللي هيمثله، واللي شايف فيه مستقبل مصر، علشان كدة لازم الكل ينزل».