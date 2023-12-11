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انتخابات المصريين بالداخل

عضو حملة المرشح فريد زهران يشكر المصريين على المشاركة في الانتخابات

كتب:

سهيلة هاني
05:03 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
غرفة عمليات فريد زهران

غرفة عمليات فريد زهران

قال عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ الغرفة المركزية رصدت إقبالا للمواطنين على مدار اليوم الثاني في العملية الانتخابية خلال مختلف المحافظات، متوقعًا زيادة الإقبال بعد خروج الموظفين من عملهم.

إقبال المواطنين المستمر على التصويت

أوضح «الشناوي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الحملة تتابع وترصد إقبال المواطنين المستمر على التصويت مدار اليوم، موضحا أنه هناك غرفتين عمليات إحداهما في مقر حزب المصري الديمقراطي، وأخرى بحزب العدل، وذلك بالتزامن مع وجود غرف عمليات في جميع محافظات مصر.

ووجّه عضو الحملة المركزية لفريد زهران، الشكر لكافة المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات على مدار اليوم الأول، والساعات الأولى من اليوم الثاني، وعليهم استكمال حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم في المستقبل.

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بقلم سهيلة هاني