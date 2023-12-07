حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: المواطنون استقبلونا بترحيب في المؤتمرات

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة جرى استقبالها بترحيب وحفاوة من المواطنين بأغلب المحافظات، لافتا إلى أن الحملة تجولت بين المحافظات من الشمال إلى الجنوب ومن الإسكندرية إلى أسوان.

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تميزت بوجود المرشح الرئاسي نفسه خلال المؤتمرات التي دشنتها الحملة، مشيرا إلى إعلان الحملة المحاور الرئيسة للبرنامج الانتخابي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خلال المؤتمرات.

المحور الاقتصادي كان محور الحديث بمعظم المؤتمرات

أوضح أن أغلب اللقاءات، تضمنت الحديث عن معاناة المواطنين، وكيفية إنهاء هذه المعاناة، وتنمية حياة الشعب المصري.