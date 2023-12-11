مستشار وزير التجارة يٌدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى علي الخزاعي، مستشار وزير التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي وشؤون المجالس النيابية، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار حرص قيادات ومسئولي الوزارة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجب وطني وخطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.