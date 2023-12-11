متحدث الكنيسة: الإقبال على لجان الانتخابات يعكس شعور المواطنين بالتنمية

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المشهد الانتخابي هذه المرة أفصح عن حرص الكثيرين على النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باليوم الأول.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشهد أفصح عن شعور المصريين بالنمو الحادث والتطور وتلبيه احتياجات المواطن ومساندة الدولة في الأفعال والأعمال، موضحا أن النهضة الحادثة خلال السنوات القليلة الماضية هي التي جعلت المشهد اليوم بهذه الصورة.

ودعا إبراهيم، المصريين للمشاركة في هذا العرس الانتخابي: «أوجه دعوة لكل من لم يشارك بعد في الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الانضمام للمشهد الوطني الرائع والمشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات».

وكان البابا تواضروس الثاني قال في تصريحات له: «مشاركتنا كلنا كمصريين واجبة وحق لنا كلنا، نعمل هذا بفرح، ونشترك في هذا المشهد بفرح شديد جدًّا، نشترك في الاختيار، والاختيار هو حرية ومسؤولية فالإنسان يختار ولكنه في نفس الوقت مسؤولية، والتقاعس عن المسؤولية لا يبني الوطن ولا يفرد أمامنا الطريق».

وأضاف: «أعرف أن بلدنا تواجه تحديات وأزمات ومشكلات مثل أي مكان في العالم، لكن تكاتفنا جميعًا معًا ومشاركتنا معًا على كل الأصعدة، وليس في مجال معيَّن، هو الذي يبني ووطننا».