رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
10:06 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدي الدول، وسيدة) وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة قيادة الأول- مُستأجــــرة لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها ترجل منهـا شخصان وطالبا قائد السيارة بـ كوريك لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقـب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة بالكوريك مُحدثاً إصابته بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

بالفحص واجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجني عليه) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولي عليها لدي عميلهم سيئ النية (عاطل ، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالي ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدي عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات ، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات

4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية.. اعرف التفاصيل

وزارة الداخلية: 149 ألف جنيه تكاليف حج القرعة لهذا العام

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية.. اعرف كيفية التقديم في قرعة 2024
بقلم محمد بركات