ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة من أحد الأشخاص بالقاهرة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدي الدول، وسيدة) وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة قيادة الأول- مُستأجــــرة لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها ترجل منهـا شخصان وطالبا قائد السيارة بـ كوريك لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقـب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة بالكوريك مُحدثاً إصابته بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

بالفحص واجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجني عليه) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولي عليها لدي عميلهم سيئ النية (عاطل ، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالي ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدي عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات ، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.