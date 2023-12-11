حزب الاتحاد: المصريون يصطفون أمام لجان الانتخابات للحفاظ على مصر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ الشعب المصري كعادته يكمل انتفاضته لانتخاب رئيس للدولة المصرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، موضحًا أنّ المصريين متواجدون في كل الأحداث الوطنية؛ لأنهم يشعرون بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الوطن.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري خرج لإرسال عدة رسائل للعالم عن طريق الاصطفاف الوطني للتصدي إلى المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية للحفاظ على أمنها، لا سيما ما يحدث في قطاع غزة.

وتابع رئيس حزب الاتحاد، أنّ الأخطار والمخططات التي تحاك للدولة المصرية كثيرة للغاية، لكنها تدفع الشعب المصري للتلاحم، لافتًا إلى تواجد الحشود والمسيرات الكبيرة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن لجان الاستعلام التي نظمتها الأحزاب السياسية لتسهيل تصويت المصريين.