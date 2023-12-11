غلق طريقين في مرسى علم بسبب هطول أمطار غزيرة

أعلنت إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، غلق طريق «مرسى علم - إدفو»، وطريق «مرسى علم - الشلاتين»، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة تصل إإلى حد السيول، كما رفعت درجة الاستعداد القصوى.

وتعرضت مناطق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، لأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق، وتحركت أجهزة مرسى علم بالمعدات للتعامل مع مياه الأمطار والسيول ورفع الآثار الناتجة عن تراكمات المياه.

غلق طريق سفاجا قفط

وكانت جنوب البحر الأحمر تعرضت لسقوط أمطار غزيرة وسيول في مدن سفاجا والقصير، وأغلقت أجهزة البحر الأحمر طريق قفط القصير، ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

ومن جانبها، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسيارات ومعدات لسحب مياه الأمطار المتراكمة بمدن سفاجا والقصير والتي تعرضت لأمطار غزيرة، وتم إزالة آثار الأمطار.

ووجه رئيس شركة مياه البحر الأحمر، فرق التشغيل والصيانة وفرق الأزمات والطوارئ للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس واستمرار العمل بنظام النوبتجيات وجاهزية جميع المعدات.