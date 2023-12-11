مسيرة لـ«تعليم البحيرة» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

شاركت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، في المسيرة التي نظمتها محافظة البحيرة، والتي انطلقت من أمام مكتبة مصر العامة بدمنهور، تقودها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري المديريات.

مسيرة حاشدة في البحيرة

وجابت المسيرة عددا من شوارع عاصمة البحيرة، وصولا إلى محطة قطار دمنهور والتي يوجد بها إحدى لجان الوافدين، ويشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية إقبالا متميزا من جموع الناخبين.

كما شهدت دمنهور اليوم وجميع مراكز المحافظة مسيرات في حب مصر لقيادات ومعلمي البحيرة ومشاركة كبيرة للطلاب.

وأكد يوسف الديب أن تعليم البحيرة هو جزء من هذا الوطن العظيم، يعيش حالة في أزهى عصوره، بالمشاركة الإيجابية النزيهة في الاستحقاق الدستوري، معا جميعا نضع ونرسم خطط المستقبل، ونرسل رسالة للعالم أجمع أن مصر قادرة بهذا الشعب المتحضر والقوي أن يصنع حاضره بسواعده القوية التي شيدات للتاريخ الحضارة تلو الحضارة.