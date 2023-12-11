من المستشفى إلى لجنة الانتخابات.. «عبدالمعطي»: الجبيرة لم تمنعني من واجبي

على الكرسي المتحرك، أصرَّ الشاب الثلاثيني عبدالمعطي محمد، على أداء واجبه والإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024، رغم أنه تعرض لكسر في إحدى قدميه وقيامه بوضع جبيرة جبس بها، لكن الإصابة لم تمنعه من اختيار رئيسه.

لحظات فارقة في حياتنا ومستقبل ولادنا

«وقعت فرجلي الشمال اتكسرت، ورحت المستشفى قالولي عاوزة جبس، قلت لهم جبسوا علشان أروح أنتخب، وفعلا جبست رجلي في المستشفى وطلعت على لجنة الانتخابات، أصل ده واجب مينفعش نتخلى عنه، دي لحظات فارقة في حياتنا ومستقبل ولادنا، اختيارنا هيفرق معانا 6 سنين جايين، ودي رسالة لكل واحد إنه لازم ينزل ينتخب علشان صوته أمانة».

مجرد وصول الشاب الثلاثيني إلى لجنته، وجد دعما كبيرا من مسؤوليها، وبخاصة القاضي المسؤول عنها وعمدة القرية: «لقيت دعم من القاضي اللي سهل ليا كل حاجة، والعمدة استقبلني على باب اللجنة واصطحبني للجنتي تسهيلا عليا، ودا اللي يشجع أي حد إنه يروح يدلي بصوته في أي استحقاق، ويمارس حقه الدستوري علشان ولمستقبل أولاده».

شاب يشارك في الانتخابات بجبيرة الجبس

لم يكن الشاب الثلاثيني وحده الذي ذهب للتصويت في الانتخابات فسبقه أفراد أسرته للإدلاء بأصواتهم: «مكنوش يعرفوا إني هروح أنتخب النهارده، كلهم راحوا إمبارح، صممنا كلنا على ممارسة حقنا الدستوري، علشان خاطر ولادنا، وكمان شوفنا اللي حصل في البلد من بناء وتنمية ومشروعات وخير السنوات اللي فاتت، فقلنا لازم نكمل مسيرة البناء».

رسالة وجهها الشاب الثلاثيني للمواطنين، قائلا: «لسه قدامكم فرصة إنكم تنزلوا وتشاركوا في الانتخابات، بكرة يوم فارق الحقوا حطوا صوتكم لأنه أمانة، لازم تكونوا واعيين وعارفين حقوقكم وواجباتكم، لازم نثبت للعالم إننا نقدر ونختار بإرادتنا، لأننا هنتحمل مسؤولية اختيارنا، انزل وشارك وقول رأيك مش مهم مين لكن المهم تنزل وتكون إيجابي، ارسم مستقبلك بإيدك، الانتخابات المرة دي مهمة».