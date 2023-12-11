رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

سرقة 20 ألف رصاصة من أهم قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

كتب:

فادية إيهاب
07:00 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

مع حجم الخسائر التي يتعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم، تداولت العديد من الأنباء بشأن عملية سطو قام بها مجهولون واستطاعوا سرقة ما يزيد عن 20 ألف رصاصة، عيار 5.56 مليمتر، لبندقية أمريكية الصنع، طرازM-16،  بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

تفاصيل واقعة السطو 

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد خرج معترفا بتعرضه لعملية سطو متمثلة في سرقة 20 ألف رصاصة ذات نوع إم-16 من داخل شاحنة تابعة لهم، مشيرة في تقرير لها  أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كيلومتر من قاعدة «تسليم» العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، التي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين. 

سر استهداف قاعدة تسليم

والغريب فيما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، هي وجود حالات مشابهة لنفس نوع الرصاص والمكان الذي تعرضت إليه الشاحنة لعمليات سطو إذ ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تحديدا يوم 7 يونيو 2023، أن جهاز الشاباك قام باعتقال إسرائيليين مشتبه بهما بتهمة سرقة عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل. 

ويعد المكان المشترك الشاهد على عملية السطو هي قاعدة «تسليم»، المعروفة بأنها أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم العثور على حوالي 26,000 رصاصة – معظمها طلقات عيار 5.56 ملم – مفقودة من مخبأ للذخيرة في قاعدة تدريب تسيليم، لافتة إلى أن الرجلين من سكان صحراء النقب في جنوب إسرائيل، ووقتها تم العثور على جميع الطلقات البالغ عددها 26,000 خلال اعتقال الرجلين.

 

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع خسائره في اشتباكات غزة إلى 98 قتيلا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهرين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزيرا سابقا لدى الفصائل الفلسطينية

عاجل.. مقتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي في قطاع غزة.. جيش الاحتلال يعترف
بقلم فادية إيهاب