سرقة 20 ألف رصاصة من أهم قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

مع حجم الخسائر التي يتعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم، تداولت العديد من الأنباء بشأن عملية سطو قام بها مجهولون واستطاعوا سرقة ما يزيد عن 20 ألف رصاصة، عيار 5.56 مليمتر، لبندقية أمريكية الصنع، طرازM-16، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

تفاصيل واقعة السطو

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد خرج معترفا بتعرضه لعملية سطو متمثلة في سرقة 20 ألف رصاصة ذات نوع إم-16 من داخل شاحنة تابعة لهم، مشيرة في تقرير لها أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كيلومتر من قاعدة «تسليم» العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، التي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.

בזמן שעצרה ברמזור: כ-20 אלף כדורי M16 נגנבו ממשאית צה"ל סמוך לבסיס צאלים לידיעה המלאה >>> https://t.co/E2ZtznH9Li@avishaigrinzaig pic.twitter.com/Fk5egG2EJg — כאן חדשות (@kann_news) December 10, 2023

سر استهداف قاعدة تسليم

والغريب فيما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، هي وجود حالات مشابهة لنفس نوع الرصاص والمكان الذي تعرضت إليه الشاحنة لعمليات سطو إذ ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تحديدا يوم 7 يونيو 2023، أن جهاز الشاباك قام باعتقال إسرائيليين مشتبه بهما بتهمة سرقة عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة من قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.

ويعد المكان المشترك الشاهد على عملية السطو هي قاعدة «تسليم»، المعروفة بأنها أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم العثور على حوالي 26,000 رصاصة – معظمها طلقات عيار 5.56 ملم – مفقودة من مخبأ للذخيرة في قاعدة تدريب تسيليم، لافتة إلى أن الرجلين من سكان صحراء النقب في جنوب إسرائيل، ووقتها تم العثور على جميع الطلقات البالغ عددها 26,000 خلال اعتقال الرجلين.