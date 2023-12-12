الفنان محمود الليثي يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث المطرب الشعبي محمود الليثي المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت الأحد الماضي الموافق 10 ديسمبر وتمتد على نهاية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر .

محمود الليثي يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

وقال محمود الليثي في تصريحات خاصة لـ الوطن: «بدعو كل المواطنين إن هما لازم ينزلوا ينتخبوا ويشاركوا في العرس الانتخابي الجميل دا، لأن مصر في توقيت مهم ومحتاجاكم».

وتابع الليثي بأنه كان حريصا منذ اليوم الأول على الإدلاء بصوته قائلا: «نزلت من أول يوم، شاركت وأدليت بصوتي لأن دا واجب وطني، وصوتى أمانة لازم أشارك».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، منهم «ياسر جلال وأحمد السقا، وحكيم، وحسين فهمي، ويسرا، ونبيلة عبيد، وعدد آخر من الفنانين».