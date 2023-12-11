الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستمر في عقد غرفة عملياتها المركزية

تواصل الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عملها لمتابعة تصويت المصريين بكل أنحاء الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة على مدار الساعة ليومها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال موكليها ومناديبها في كل اللجان وتيسيير أي معوقات.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه لم ترصـد غرفة العمليات المركزية من خلال التواصـل الميداني بالمناديب في اللجان، أي تجاوزات أو مخالفات تعيق بالعملية الانتخابية على مدار أول يوم اقتراع، مع رصـد استمرار توافد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الثاني على معظم اللجان، وذلك بعد مد عدد من اللجان عملها بعد انتهاء اليوم الأول، لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصـوته وفقا للقوانين وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تدعو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المواطنين، باستمرار التوافد والمشاركة على لجان الاقتراع في اليوم الثاني والثالث، وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة، مشيرة إلى أن الغرفة على أتم استعداد للتدخل مركزيا، لتذليل أي عقبة قد تطرأ، من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت.