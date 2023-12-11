طابور المغتربين بالشروق يمتد لـ15 مترا في الدقائق الأخيرة من اليوم الثاني للانتخابات

قارب توقيت التصويت على الانتهاء، ويستمر إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية في مدينة الشروق، حيث تشهد اللجان الفرعية بالمدينة اصطفاف المواطنين في طوابير أمامها.

وشهدت لجنة المغتربين بمدرسة الطبري في مدينة الشروق، توافد المئات منذ صباح اليوم الثاني للاقتراع وحتى الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان في التاسعة مساء.

واصطف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمام اللجنة الفرعية بمدينة الشروق من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت في يوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، ويُفتح باب التصويت أمام المواطنين بداية من التاسعة صباحا ويستمر لمدة 12 ساعة بحيث يُغلق في تمام التاسعة مساء اليوم ذاته، أما عن المرشحين الرئاسيين، فهناك 4 اختيارات أمام المواطن المصرية وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.