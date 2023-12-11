«الإصلاح والنهضة»: نسبة المشاركة في الانتخابات تاريخية والأكثر كثافة

أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ التفاؤل ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين.

ووصف الحزب نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كل الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأنه لا نزال في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، ومن ثم هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح الحزب أن نسبة التصويت في حد ذاتها تعد استفتاء على فترة تاريخية من التحول الديمقراطي شهدت حوارا وطنيا من نتائجه هذا العرس الديمقراطي الذي نشاهده.

وشدد الحزب على ضرورة تكثيف كل الجهود الوطنية حتى الساعات الأخيرة من التصويت غدا، لإيصال رسالة اصطفاف وطني خلف الدولة المصرية لا تقبل المزايدة ولا التشكيك.