كيف علقت الفصائل الفلسطينية على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

علقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صدر عنها، منذ قليل، على طلب وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، من الصليب الأحمر، للضغط على المقاومة لزيارة المحتجزين في قطاع غزة، والعمل على إطلاق سراحهم، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الفصائل الفلسطينية ترفض طلب وزير الدفاع

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيانها، أنها ترفض طلب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إن جيش الاحتلال سيواصل عملياته في غزة، من أجل إعادة المحتجزين إلى بيوتهم.

وقال «جالانت»: «نتقدم في القتال ونواصل إنجازاتنا ونطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية»، «نحن في خضم حرب شرسة في غزة وسننتصر فيها»، على حد قوله.