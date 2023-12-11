«المصري للفكر والدراسات»: المشهد الانتخابي يوضح احتشاد المواطنين لدعم الدولة في مواجهة التحديات

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ المشهد الانتخابي غير مسبوق، وسط الإقبال الكبير من المصريين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

مشهد الاستحقاق الانتخابي

وأضاف «عسيلة»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ مشهد الاستحقاق الانتخابي الحالي فرض نفسه، لافتًا إلى أن ما حدث من إنجازات خلال السنوات الماضية انعكس بالأمس على ارتفاع الإقبال على اللجان الانتخابية.

مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنَّه عند تحليل المشهد ومدى الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمعرفة الأسباب وراء هذه الحشود الكبيرة من الناخبين، نجد أنَّ السر يكمن في اصطفاف المصريين للتصدي لأية تهديدات محتملة للدولة المصرية، بسبب ظروف خارجية وتوترات بالإقليم مثل الأزمة في غزة.