قصواء الخلالي: الحضور الكبير للمصريين بانتخابات الرئاسة لليوم الثاني مشرف

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الانتخابات الرئاسية الحدث الأهم والأبرز في كل الأنظمة والدول بالعالم، والمصريون بالأمس كانت لهم وقفة بارزة في الانتخابات، وأدلى الكثير من أبناء الشعب العظيم بصوتهم، واليوم هناك وقفة استثنائية وسط كثافة كبيرة من المشاركة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، أنه في العادة تكون التوقعات في اليوم الأول بأن الإقبال يكون كبيرا، واليوم الثاني أقل في الكثافة بشكل كبير، وحدوث منحدر تنازلي في نسبة التصويت، لكن الإقبال اليوم على التصويت كان كثيفا وصورة مشرفة ولائقة للمصريين.

وأشارت إلى أن المصريين لديهم القدرة على الاحتشاد بهذا الشكل بكل طوائف الشعب المصري وتياراته وأحزابه المختلفة، والتي عملت أيضا على الحشد والاحتشاد ووُجود الناس وتوعيتهم، كما أن رموز المجتمع كلهم شاركوا في اليوم الثاني، متوقعة أن يشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات مشاركة كبيرة.