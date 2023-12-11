إقبال كثيف على اللجان الانتخابية في البساتين قبل دقائق من غلق باب التصويت

شهدت اللجان الانتخابية في منطقة البساتين، إقبالا كبيرا من المواطنين قبل دقائق من غلق باب اللجان الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد بدوي.

أغاني وطنية أشعلت حماس الناخبين في منطقة البساتين

وشهد اليوم الثاني أغاني وطنية أشعلت حماس الناخبين في منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة، حيث اصطفوا على مسافات متباعدة، ليرفعوا علم مصر عاليًا، على مسافة تمتد 3 أمتار، وسط حالة من البهجة سيطرت على الحضور الذين التقطوا الصور التذكارية، لتوثيق المشهد في الانتخابات الرئاسية.