إغلاق لجان الاقتراع بالمحافظات عقب انتهاء ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أغلقت جميع لجان الاقتراع بالمحافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال المواطنين على المشاركة والتصويت في الاستحقاق الدستوري.

غلق لجان الانتخابات في الأقصر وسوهاج

وأعلنت محافظة الأقصر، غلق أبواب اللجان في موعدها، بعد انتهاء أعمال تصويت المواطنين في الانتخابات، وسط مشاركة متميزة من النساء وكبار السن وذوي الهمم.

كما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، انتهت عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات، بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مضيفا أنه لا يوجد مشاكل او معوقات، والانتخابات تسير في أجواء هادئة وبمنتهى الشفافية والنزاهة.

وأغلقت اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج، أبوابها في اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والذي شهد مشاركة مرتفعة من المواطنين والناخبين، حرصا منهم على استغلال حقهم الدستوري في ممارسة حقوقهم السياسية.

محافظ أسيوط: لا شكاوى في ثاني أيام الانتخابات

وفي أسيوط، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن لجان الانتخابات الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة أغلقت أبوابها بعد انتهاء مواعيد التصويت، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشكلات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة من صباح اليوم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تميز بالحشد الكبير والمسيرات التي جابت قرى ومراكز المحافظة بمشاركة رجال الدين وقيادات المجتمع والكيانات الشبابية والحزبية لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى جولاته اليوم لتفقد سير عملية الانتخابات بقرى مركزى الفتح وأبنوب.

انتظام أعمال الانتخابات في المنيا

كما أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة المنيا، أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعدما شهد اليوم الثاني للانتخابات انتظاما وهدوءا ونسبة مشاركة مرتفعة، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في جو الهدوء والاستقرار.

وفي البحيرة، أغلقت لجان الانتخابات أبوابها في ثاني أيام الانتخابات، طبقا للموعد الذي حددته الهيئة العليا للانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهدت اللجان على مدار اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين.

محافظ المنوفية: انتهاء أعمال ثاني أيام الانتخابات

كما أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن غلق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت باليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً دون أية شكاوى أو معوقات بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن العملية الانتخابية جرت اليوم في المواعيد المقررة لها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت على مدار اليوم الثاني، على أن تستأنف اللجان عملها غداً في ذات المواعيد المقررة.

لجان الدقهلية تغلق أبوابها في الموعد

كما أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية صناديق الاقتراع في ثاني يوم من الانتخابات الرئاسية 2024 التي شهدتها المحافظة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم.

وأكد مصدر مسؤول داخل اللجان، أن لجنة الملك الكامل شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين وحتى الساعات الأخيرة لليوم الثاني على التوالي.

غلق لجان الانتخابات في كفر الشيخ

وأغلقت مقار اللجان العامة والفرعية للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ، أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء، وشهد اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.