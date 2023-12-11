رئيس اللجنة العامة بالمنيا يشكر قاضيا تعرض إلى وعكة صحية أثناء تأدية عمله بالانتخابات

وجّه المستشار عماد قايد، رئيس لجنة المتابعة العامة بالمنيا في الانتخابات الرئاسية، الشكر إلى رئيس اللجنة العامة بسمالوط، على تفانيه في عمله رغم ظروفه الصحية.

وأوضح «قايد»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القاضي تعرض إلى وعكة صحية خلال ممارسة عمله داخل اللجنة، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مصر الدولي، لإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية.

وأكد رئيس اللجنة العامة بالمنيا، انتظام علمية التصويت في 13 لجنة عامة، و585 لجنة فرعية، منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وهناك كثافة كبيرة في بعض اللجان.