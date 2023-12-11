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انتخابات المصريين بالداخل

أمين حزب الحرية المصري بالمنيا: إقبال كبير وغير مسبوق بمحافظات الصعيد

كتب:

محمد أباظة
10:34 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رجاء عطية

رجاء عطية

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري محافظة المنيا، إن المحافظة شهدت إقبالا كبيرا، وتوافد ملحوظ ضم جميع طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن أمانة حزب الحرية بالمنيا اليوم قادت مسيرة في حب الوطن.

وأضاف عطية، في بيان له، أن اللجان تشهد تنظيم كبير، وعدد من الشباب أمام جميع اللجان لتذليل العقبات أمام المواطنين ومساعدة كبار السن وغيرالقادرين، خاصة وأن الإقبال كان تاريخيا وغير مسبوق خاصة في محافظات الصعيد.

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وتابع بأن أمانة الحزب في المحافظة حثت المواطنين على المشاركة ووضحت لهم أهمية الإقبال والصورة الحضارية التي يقدمها الشعب المصري للعالم كي يسطر تاريخا جديدا حافلا بالإنجازات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.