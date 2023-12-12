نشأت الديهي: تجاوزات غير مقبولة بحق الشعب المصري من بعض المواقع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المواقع تهاجم بشكل دائم، لأن وجودها وتمويلها مرهون بمهاجمة أي شيء في مصر، مشيرًا إلى إساءة أحد المواقع الصحفية بإعداده تقرير حول الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، أنَّ تقرير الموقع الإخباري، يعد إهانة لـ الشعب المصري، وتجاوز غير مقبول، وهذه الإهانة تستوجب المحاكمة.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «من الضروري محاسبة هذا الموقع على إهانته للناخب المصري، خاصة المواقع التي ليس لديها رخصة أو أي جهة، وتعمل خارج إطار القانون، ومن الضروري محاسبتها، وأنا ضد من يدعي حرية الرأي، ويقصد إهانة الشعب وتغير الحقائق».

وأشار إلى أن محاولات بعض المواقع التي لا علاقة لها بالصحافة الحقيقية، ومحاولتها رسم صورة كئيبة عن الدولة المصرية، وهدفها الأساسي «الاصطياد في الماء العكر، ولا أعلم لصالح من يعملون، وهي لا تتبع أي قواعد مهنية، ولا تمتلك أي رخصة لمزاولة المهنة».