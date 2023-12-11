حملة حازم عمر لـ«قصواء الخلالي»: لم نتلق أي شكاوى أو معوقات تؤثر في سير العملية الانتخابية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2023 مستمرة في اليوم الثاني، كما شهدت ارتفاعا في بعض المحافظات، وانخفضت في محافظات أخرى، لكن الإجمالي العام يشير إلى وجود إقبال.

الحملة لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتخابات

وأضاف «الشقنقيري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحملة لم تتلق أي شكاوى تعيق العملية الانتخابية واليوم الثاني سار بشكل جيد للغاية والمظهر كان حضارياً ومشرفاً، متمنيا أن يسير اليوم الأخير على هذا المنوال، وإذا استمرت هكذا فستكون هذه الانتخابات غير مسبوقة بالنسبة للحضور أو انخفاض عدد المشكلات.

الحملة رصدت حالات سلبية فردية

وأشار إلى أن الحملة رصدت حالات سلبية فردية، ولا يمكن اعتبارها عملا منظما أو شيء يؤثر في سير العملية الانتخابية أو يعوق أو يدفع أحد للتصويت بشكل ما، وما رُصِد يتمثل في تأخير فتح باب بعض اللجان بسبب الأحوال الجوية أو صعوبة الوصول إليها، ومن ثم لا يمكن اعتبار ذلك شكاوى يمكن التقدم إليها للهيئة.