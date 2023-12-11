ائتلاف نزاهة الدولي: المراقبون الدوليون قالوا «انتخابات مصر فيها روح»

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي، إنه لم يتم رصد أي خروقات أو مخالفات، والمتابعون الدوليون، أكدوا ذلك.

مظاهر الغناء والاحتفالات في الشوارع

وأضاف عقيل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لم نرصد أي خروقات أو مخالفات، والمتابعون الدوليون أكدوا ذلك، وحينما سألوا عن مظاهر الغناء والاحتفالات في الشوارع، كانوا مستغربين الناس فرحانة ليه، وكله يرفع علم مصر، فأوضحنا لهم التحديات التي كانت تواجه الدولة».

المرشحون الأربعة متوحدون على القضايا المصرية والعربية والقومية

وأشار إلى أن المرشحين الأربعة متوحدون على القضايا المصرية والعربية والقومية، وخاصة القضية الفلسطينية، مضيفًا: «أحد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية تحدث عن المختلف والمميز في مصر، وقال إن الانتخابات المصرية فيها روح والناس بتشارك بفرحة وسعادة.. وقلنا لهم إن المصريين في الفرح والحزن والحرب بيغنوا».