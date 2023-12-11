مصطفى عمار: أعداد الناخبين غير مسبوقة واللجان مكتظة بالجماهير

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الإقبال الكثيف للمواطنين على الانتخابات الرئاسية 2024 منذ اليوم الأول حالة لم نشهدها من قبل منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الانتخابات جاءت في وقت شكك الجميع في مسألة نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف «عمار»، خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أن الشعب المصري يحمي صوته بالانتخابات الرئاسية والدولة أيضا، مشيرا إلى أن أعداد الناخبين غير مسبوقة واللجان مكتظة بالجماهير من جميع الفئات سواء الشباب والسيدات والشيوخ وذوي الهمم.

وتابع، أن مشهد الانتخابات أكثر من رائع، وبطل الملحمة هو المواطن المصري الذي تحمل الكثير على مدار السنوات الماضية، فالشعب المصري حرص على المشاركة في الانتخابات متجاوزا كل الظروف الصعبة التي مر بها من مواجهة الإرهاب ثم تداعيات أزمة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكراينة وبعدها الصراع في غزة، وارتفاع أسعار المعيشة على مستوى كل دول العالم وليس مصر فقط.