مصطفى عمار: «الوطن» منحازة للناخب المصري.. وانتخابات 2024 مشهد بديع يرد على المشككين

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن»، إن «الوطن» منحازة للناخب المصري، مشيدا بظهور شيوخ كبار في السن تجاوزوا 90 عاما حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة رغم وجودهم على كراسٍ متحركة، إذ لم تمنعهم حالتهم الصحية من الذهاب إلى لجان الاقتراع.

وأضاف «عمار» في مداخلة هاتفية عبر قناة «cbc»: «هذا الأمر رسالة قوية للداخل والخارج والإقليم الذي نعيش فيه وهو أن المصريين على قلب رجل واحد ويعرفون جيدا قيمة الوطن والحدود والقوات المسلحة الباسلة والاجتماع على أمر واحد وهو أن مصر باقية إلى قيام الساعة».

زيادة وعي المصريين

وذكر أن المشاركة الكبيرة للناس تعكس اهتمامهم زاد وعيهم في الفترة الأخيرة، رغم أن البعض حاول التقليل من الوعي الجمعي في ظل المخططات الخارجية التي تتعرض لها الدولة المصرية وأنها محل تربص من قوى خارجية: «كان أهل الشر يقللون من هذه الأمور، والمصريون أدركوا خاصةً بعد أزمة قطاع غزة أنه لو لم تمتلك مصر هذا الجيش القوي والدرع الحصين لما استطاعت اتخاذ هذا الموقف القوي من التهجير، والمصريون يرفضون التفريط في ذرة تراب واحدة، وكانت رسالة الدولة المصرية والقائمين عليها في هذا الصدد قوية».

الناخب المصري منحاز للدولة المصرية

وأوضح: «وهو ما عبّر عنه الناخب بانحيازه للدولة ووقوفه في صف واحد معها لعبورها الانتخابات الرئاسية في مشهد بديع سيحرج كل من يتربص بمصر والمشككين في الحياة السياسية وكل من يدعون أن المصريين لا يذهبون إلى الاقتراع، والمشاهد والدروس المستفادة من اليوم الأول لم يتوقعها أحد، حيث لم يتوقف أحد أن يكون المشهد في هذه العظمة».