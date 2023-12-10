مصطفى عمار: الانتخابات الجارية لم تحدث في مصر منذ عشرات السنوات

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن»، بالإقبال الكبير للناخبين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا: «المواطن المصري هو صاحب الفضل الأول والأخير دائما على هذا الوطن، ونحن أمام انتخابات لم تحدث في مصر منذ عشرات السنوات».

وأضاف «عمار» في مداخلة هاتفية عبر قناة «cbc»، أن الشعب المصري ينتصر دائما ويلقن الجميع درسًا في الإخلاص والوطنية، مشيدًا بإقبال كبار السن والشباب والفتيات والأطفال الذين ذهبوا بصحبة أسرهم للإدلاء بأصواتهم.

وتابع رئيس تحرير «الوطن»، أن إقبال المصريين على لجان الاقتراع يؤكد أن مصرَ لن تنهزم، مشيرًا إلى أن مصر تمر بظروف صعبة، سواء كان الظرف الاقتصادي الذي يعاني منه العالم كله، أو حدود ملتهبة أو ما يحدث في قطاع غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني وخطة التهجير وما يحدث في الحدود الليبية وعلى الحدود السودانية.

وواصل: «مصر محاطة بكرات من نار، والشعب المصري يعي ذلك جيدا وأدرك جيدا أهمية الانتخابات وأنها طوق مهم في السنوات الست القادمة، نحن أمام انتخابات لم تحدث في مصر منذ عشرات السنوات حيث تشترك 3 أحزاب ومرشح مستقل، والإعلام المصري على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وصحف وقنوات الشركة المتحدة منحت الجميع فرصًا متساوية في الإعلان عن أنفسهم وطرح برامجهم الانتخابية ومخاطبة الشعب المصري حتى يختاروا بمنتهى الحيادية خلال السنوات الست القادمة».