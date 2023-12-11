رئيس البرلمان العربي: رصدنا إقبالا كثيفا من الناخبين على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إنَّ البرلمان العربي كونه مؤسسة دولية يهمه نقل الحقيقة كاملة لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية بكل حيادية ومهنية بعيدا عن أي تجاذبات أخرى، خاصةً أنَّ البرلمان العربي يمتلك خبرة كبيرة على مستوى الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بجانب متابعة الانتخابات في الدول العربية وغير العربية.

وأضاف «العسومي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ تقييم البرلمان العربي لـ الانتخابات الرئاسية المصرية يكون بكل حيادية وأمانة، خاصة أن البرلمان العربي يحترم مهنيته ومصداقيته، وسيصدر تقريرا كاملا لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن تقرير البرلمان العربي يشتمل على الإيجابيات، وإذا كانت هناك سلبيات، خاصة أنه في هذه الانتخابات هناك أشياء لفتت نظره بشكل كبير، خاصة الإقبال على التصويت الذي تم بشكل جيد، وشهدت اللجان حضور مكثف أكبر من أي انتخابات تابعها البرلمان العربي في مصر.

وأوضح أنه لاحظ تطور تنظيم العملية الانتخابية، خاصة سلاسة عملية الاقتراع والتصويت من قبل المواطنين، وكل ذلك يعتبرها البرلمان العربي أشياء إيجابية للعملية الانتخابية وإدارتها.