الأحزاب: تيسيرات «الوطنية للانتخابات» ساهمت في زيادة إقبال الناخبين

يرى عدد من الأحزاب السياسية أن التنظيم والتيسير غير المسبوق التي قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات في اللجان والمقار الانتخابية للناخبين؛ من أجل تسهيل العملية الانتخابية عليهم، انعكس على حالة الزخم الشديد وحجم الإقبال الكبير، الذي بلغت نسبته حتى الآن 45% من إجمالي الناخبين المقيدين ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من التيسيرات للتسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، منها إتاحة معرفة اللجنة الانتخابية بأكثر من وسيلة أخرى غير الموقع الإلكتروني، وتخصيص لجان بالدور الأرضي لهم، وإتاحة التصويت بطريقة «برايل»، وغيرها من التسهيلات على الناخبين.

حزب التجمع يشيد بالجهود المبذولة في التحضير للانتخابات الرئاسية

من جانبه، أشاد حزب التجمع بالجهود المبذولة في التحضير للانتخابات الرئاسية، وأبرزها إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وكذلك التيسيرات التي قدمتها أجهزة الدولة المعنية لتسهيل عملية الانتخاب، بداية من تنظيم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، وما تلاها من إجراءات لتنظيم انتخابات الداخل، وكلها ساعدت على ترسيخ مبادئ الحيدة والنزاهة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في تقديم الصورة الرائعة غير المسبوقة في انتخابات الرئاسة الحالية.

وأكد «التجمع» أن النسبة المبدئية المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لحرص عشرات الملايين من المصريين على المشاركة في الانتخابات 45% من قاعدة الناخبين، ويتوافق مع ما رصده الحزب لمتابعة الانتخابات على مدى يومين من إقبال هائل على لجان الاقتراع في كل المحافظات، وهو ما يمكن البناء عليه للتقدم بالمسار الديمقراطي الذي يأمله كل المصريين نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وقال حزب الغد، في بيانه، إن الإدارة الماهرة والمبهرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المعاونة للهيئة قد نجحت نجاحا باهرا في تنظيم العملية الانتخابية، وفي التسهيل على الناخبين كما أن زيادة لجان الوافدين بمختلف المحافظات وسهولة الإجراءات ساعد كل الناخبين المتواجدين بغير محافظاتهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما ساعد تواصل الهيئة إلكترونيا مع الناخبين بـ50 مليون رسالة، والعكس أيضا، حيث تواصل 6 ملايين ناخب جديد مع الهيئة للكشف على لجانهم في الوصول إلى نسب أوسع للمشاركة.

تيسيرات قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب

وثمن اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية حزب الحرية المصري، التيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب، وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين، ووقوف رجال الأمن لتأمين العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين، قائلا إنها تيسيرات غير مسبوقة وساهممت في زيادة الإقبال الذي بلغ حتى الآن نسبة 45%.

وأشاد راشد بالإقبال الكثيف وغير المسبوق للناخبين على الإدلاء باصواتهم في صناديق الانتخاب والحشود الهائلة أمام اللجان الانتخابية من كل الاتجاهات والتيارات السياسية والحزبية والمدنية وأساتذة وشباب الجامعات المصرية والتربية والتعليم وكل المؤسسات الوطنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب والشيوخ ومتحدي الإعاقة والمثقفين والعمال والفلاح وكبار الأدباء والنقاد والكتاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بل شعب مصر بكل طوائفه.

وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ التفاؤل ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين.

هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث

ووصف الحزب نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كل الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأنه لا نزال في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، ومن ثم هناك فرصة لزيادة النسبة خلال اليوم الثالث.