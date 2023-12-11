مصطفى عمار: الانتخابات شهدت إقبالا غير مسبوق من أجل أمن مصر القومي

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن 80% من الإقبال الانتخابي الكبير يعود لأحداث قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية جذب أطيافا عديدة من الشعب المصري قد تناسوا هذه القضية، ودور مصر بها، وقدرتها على وضع الحدود وتأمين الإخوة الفلسطينيين، ومكانتها العظيمة في المنطقة، فمصر مفتاح الحل الوحيد للقضية.

وأضاف «عمار»، خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تقف أمام مخطط التهجير بعمق وقوة، وهذا جزء مهم للغاية دفع الشباب وكبار السن وكل الفئات إلى إدراك أهمية أن تكون مصر دولة لها قائد وجيش ومؤسسات قادرة على حماية مقدراتها وحدودها وأمنها القومي.

وتابع، أن هذه الانتخابات ليست على رئاسة الجمهورية بل أمن مصر القومي، فالشعب المصري انحاز لأمن الوطن، مؤكدا استعداده التام لتحمل غلاء الأسعار والمعيشة؛ ولكن عدم تحمل المساس بأمن الوطن أو التفريط بأي جزء من أرضها تحت ضغط دولي.

وأكد، أن مصر تحتضن نحو 9 ملايين ضيف يعاملون معاملة أصحاب البلد، مشيرا إلى أن خطاب الدولة المصرية شدد على عدم تضرره من استقبال 2.5 مليون فلسطيني، ولكن هذا بمثابة قتل للقضية الفلسطينية وتفريط في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الملايين التي توافدت على الانتخابات لم تنزل من أجل مرشح بعينه وإنما تنحاز لمصلحة الدولة المصرية وأمنها واستقرارها.