مصطفى عمار: الـ6 أعوام المقبلة ستكون خير وحصاد لما زرعه المصريون في 8 سنوات

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّنا جميعا نعلم جيداً وقفة الشعب المصري بعد هزيمة 1967، واستعداده للتخلي عن أي شيء من أجل تحقيق حلم النصر ورفع الرأس عالياً وتحقق ذلك في 1973، وهو نفس ما حدث في عام 2014 وأعقب الفوضى التي تبعت أحداث يناير 2011، لنجد تكاتف الشعب المصري في عام 2014، وقدموا النموذج الأروع، وكذلك في الانتخابات الرئاسية الحالية.

الشعب المصري طيب ودائماً يسعى إلى الاستقرار والأمن

وأضاف «عمار»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمُذاع على شاشة «صدى البلد»، أنَّ الشعب المصري طيب ودائماً يسعى إلى الاستقرار والأمن، ولكنه أيضاً يريد التقدير، ويريد حياة هادئة، ويريد السلع الأساسية في متناوله، وهو الجزء الأهم للرئيس القادم، وهي الحماية الاجتماعية.

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن: «أنا ابن الطبقة المتوسطة ويتم ممارسة ضغوطات عديدة عليها بفعل الأزمات العالمية، ولا يجب القول إن الأزمات في مصر فقط وحدها، لكن هناك مشكلات يعاني منها سكان قارة مثل أوروبا تصل إلى حد عدم توفر الطاقة وغلاء الكهرباء».

مصر تحتاج إلى قرارات اقتصادية عاجلة وسريعة ليستشعر المواطن بالتغيير

واستطرد: «كيف سنعبر بهذا الشعب الذي أبهر العالم ورد الجميل لمصر وللحياة المصرية؟ يجب أن يكون هذا التساؤل محل دراسة، ومصر تحتاج إلى قرارات اقتصادية عاجلة وسريعة ليستشعر المواطن بالتغيير منذ العام الأول لحكم من سيجلس على كرسي مصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وأتمنى أن يحدث هذا بداية من يناير المقبل».

وقال: «إذا كانت مصر قد عانت بمرور سنوات صعبة عليها، فأعتقد أن السنوات الـ 6 المقبلة ستكون خيرا وحصادا لما زرعه المصريون خلال السنوات الثمانية الماضية».