غرفة عمليات «التنسيقية»: القاهرة والجيزة الأكثر إقبالا على الانتخابات الرئاسية

أصدرت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقرير الثالث في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها تابعت العملية الانتخابية بالداخل في اليوم الثاني، ورصدت انتظام سير العملية الانتخابية والتصويت على مدار اليوم لحظة بلحظة، من خلال فريق متابعة من 20 ألف متابع ومتطوع في 8074 لجنة في 27 محافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الأخرى للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وانتظام سير العملية الانتخابية، وفقا للمعايير الدولية للنزاهة والشفافية.

ورصدت غرفة عمليات التنسيقية من خلال متابعيها تزايد الإقبال على لجان الاقتراع في الفترة المسائية بالعديد من المحافظات، وخاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، وضعف الإقبال في لجان قليلة ببعض المحافظات في المساء.

وأوضحت أنه تلاحظ مشاركة ملحوظة من الشباب في اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بجانب توافد أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات، وحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات.

اصطحاب الأطفال خلال التصويت في الانتخابات

ورصد متابعو غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة الانتخابات الرئاسية حالة من الاحتفال والبهجة بين المواطنين، الذين احتشدوا أمام اللجان في كثير من المحافظات، ونزول بعض الأسر بشكل جماعي، واصطحاب الأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر، خلال توجههم للجان الاقتراع.

وأكدت غرفة عمليات «التنسيقية» أن أبرز العقبات والمشكلات خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات الحدودية، ما أدى إلى التأثير على وجود الناخبين أمام اللجان، حيث شهدت محافظة البحر الأحمر سيولا غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المقار الانتخابية.

منظمات دولية تتابع الانتخابات الرئاسية

ورصدت تفقد بعض المنظمات الدولية والمحلية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، لبعض اللجان في عدد من المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية، منها البرلمان العربي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أن بعض المحافظات كانت أكثر إقبالا على رأسها القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية والقليوبية، ومن المحافظات متوسطة الإقبال مثل أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية، وتلاحظ انخفاض الإقبال في لجان بعض المحافظات منها السويس والوادي الجديد.

وأردفت أن معظم اللجان الانتخابية أغلقت باب التصويت في التاسعة مساءً، وواصلت لجان أخرى التصويت حتى آخر ناخب موجود في حرم جمعية الانتخاب بعد التاسعة مساء.

وتجري عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا يتابع العملية الانتخابية:

- 24 سفارة و67 دبلوماسيا يتابعون الانتخابات.

- 14 منظمة دولية بـ 220 متابعا.

- 62 منظمة مجتمع مدني محلي بـ 22 ألفا و340 متابعا.

- 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ 528 متابعا.

- 70 وسيلة إعلامية محلية بـ 4218 صحفيا وإعلاميا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا حتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.