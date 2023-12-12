انطلاق التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

بدأت لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثالث علي التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

إقبال كثيف على لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات

وشهدت اللجان، أمس الاثنين، في ثاني أيام الاقتراع إقبالًا كبيرًا وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، والذي تجاوزت نسبته 46% من إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

وأوضح «بنداري»، في بث مباشر سابق لـ«الوطن»، أنَّ هناك تسهيلات كبيرة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية لأول مرة في تاريخ الانتخابات، إذ استحدثت الهيئة بطاقات «برايل» لذوي الهمم حرصًا منها علي مشاركة جميع طوائف المجتمع في الانتخابات.

انتخابات في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.