حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء إجازة المدارس المنعقد بها لجان الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الإجازة تُمنح للطلاب الذين يدرسون في مدارس لها لجان انتخابية، بداية من اليوم الأول للانتخابات وحتى اليوم الثالث والأخير، والذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ليكون يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

إجازة المدارس

وعن موعد انتهاء إجازة المدارس المنعقد بها لجان الانتخابات الرئاسية، فإنه وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ووزارة التربية والتعليم، تنتهي الإجازة مع انتهاء انتخابات الرئاسة مباشرة، فمن المقرر أن تنتهي انتخابات الرئاسة 2024 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وعلى أساس ذلك سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من نفس الشهر يوم دراسي كامل.

سبب منح الطلاب إجازة

وعن سبب منح الطلاب إجازة في الانتخابات الرئاسية، قالت وزارة التربية والتعليم، إن الإجازة تأتي لمنح الطلاب فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، من أجل منحهم الفرصة في ممارسة حقهم في التصويت، وبالأخص طلاب الثانوية العامة ممن بلغوا السن القانونية للتصويت والذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن وجود إقبال كبير في أول أيام الانتخابات، موضحة أنها حرصت على توفير جميع التيسيرات المهمة للناخبين بشأن العملية الانتخابية.