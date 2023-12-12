61 لجنة فرعية تستقبل الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسة

تستقبل 61 لجنة انتخابية فرعية بينها 6 لجان للمغتربين في السويس الناخبين، بعد فتح أبوبها في التاسعة صباح اليوم، لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة 2024.

استعدادات تجهيز اللجان للناخبين بأقسام السويس

كانت محافظة السويس أعدت اللجان على أعلى مستوى لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في السويس، بما يتناسب مع الحدث، ويسرت المحافظة الوصول إلى اللجان بانتشار رجال المرور، والانتشار الأمني لتأمين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي لاقت إقبالًا غير مسبوق.

غرفة عمليات بمختلف المديريات والمحافظة

وشكلت المحافظة غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والمديريات المختلفة للتغلب على أي معوقات تظهر، خلال أيام الانتخابات الرئاسية.