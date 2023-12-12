سقوط أمطار على الإسكندرية وانخفاض درجة الحرارة (صور)

سقطت أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة في الإسكندرية، صباح اليوم، في يوم ممطر مصحوب بأجواء باردة، وتعاملت شركة الصرف الصحي مع الوضع، وفقًا لحالة الطوارئ المتبعة مؤكدة عدم وجود أي تراكمات للمياه.

خريطة أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

ورصد رجال الصرف الصحي في الإسكندرية، سقوط امطار خفيفة الي متوسطة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، علي مناطق وسط وغرب الإسكندرية وهي المناطق الأكثر تعرضًا للأمطار حتى الوقت الراهن.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنّه قد تم رصد سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة فجر اليوم في أحياء وسط و غرب.

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه قد تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.

أجواء باردة في الإسكندرية

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار، بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى إلى 14 درجة مئوية.