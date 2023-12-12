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انتخابات المصريين بالداخل

بدء التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
09:02 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
بدء تصويت اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بالقليوبية

بدء تصويت اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بالقليوبية

انتظمت أعمال تصويت اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة القليوبية، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة، وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات. 

بدء التصويت في اليوم الثالث

وتابع محافظ القليوبية بدء التصويت في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، وترأس غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، حيث جرى فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات.

انتظام سير العملية الانتخابية

وأكد محافظ القليوبية لـ«الوطن» انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه يتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة الإيجابية، واستكمال العرس الديمقراطي في يومه الأخير، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

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