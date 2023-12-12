متي تبدأ عمليات الفرز في الانتخابات الرئاسية 2024؟

تنتهي عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وبعدها مباشرة تبدأ عملية الفرز بعد انتهاء التصويت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

متي تبدأ عمليات الفرز بانتخابات الرئاسة؟

وتبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، وبعدها مباشرة تبدأ عملية الفرز.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية، رصدت وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان، وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.

ويشارك ذوو الإعاقة الحركية في الانتخابات الرئاسية، عن طريق دخولهم بشكل طبيعي إلى اللجان بمساعد مشرفي اللجنة ويقوم الناخب باختيار مرشحة وراء الستارة، ومن ثم يسلم بطاقة الاقتراع للموظف المسؤول واستلام بطاقته الشخصية.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أنشأت غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، على غرار الغرفة التي أنشئت خارجيا، وستكون هذه الغرفة مفتوحة طوال فترة الانتخابات، وستتابع العملية الانتخابية ساعة بساعة.