فتح المقرات الانتخابية في مدرسة عابدين الثانوية بنات

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من الماراثون الانتخابي 2024 وسط وجود أمني مكثف من جانب رجال الشرطة، على مدرسة عابدين الثانوية بنات للإداء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

المرشحين للانتخابات

وبدأت الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، حيث يتنافس 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسي فريد زهران والمرشح الرئاسي حازم عمر.

عدد الناخبين في محافظة القاهرة

كما يبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية «مدرسة» داخل 444 مركزا انتخابيا، إضافة إلى 58 لجنة للوافدين.