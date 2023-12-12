الشباب الأكثر تواجدا في بداية اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بلجان الزيتون

افتتحت لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بدائرة الزيتون أبوابها أمام المواطنين لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأ المواطنون في التوافد قبل فتح اللجان، وشهدت الدقائق الأولى من فتح اللجان إقبال المواطنين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وسجلت المشاهد الأولى إقبال أكبر لفئة الشباب، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات، مع فتح لجان الاقتراع لانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث جاء المشهد بتوافد اصطفاف للمواطنين أمام بوابة مقر الاقتراع، تستمر عملية توافد الشباب بشكل كبير مع فتح اللجان الانتخابية، خاصة فئة الشباب.

وافتتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين، في تمام الوقت المحدد لها، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات، ويعتبر اليوم هو الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.